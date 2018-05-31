Стало відомо, коли у столичному транспорті запровадять е-квиток

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У липні почнеться тестування електронного квитка на деяких маршрутах

Майже 80% рухомого складу громадського транспорту потребує заміни: 320 автобусів, 322 тролейбуси та 215 трамваїв. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час інтерв’ю інтернет-виданню «Data.ua», інформує прес-служба КМДА.

«Окрім цього, необхідно провести капітальні ремонти рухомого складу, адже середній вік автопарку на сьогодні – 25 років» , – розповів він.

За його словами, за рахунок зменшення дотацій на транспортну галузь з’явиться можливість перенаправити кошти на розвиток КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». «А за рахунок нового тарифу ми сподіваємось зупинити відтік кадрів із транспортних підприємств, підвищивши робітникам заробітну плату», – зазначив Поворозник.

Він окремо підкреслив, що наразі, як ніколи, стає актуальним питання монетизації пільг.

Кількість пасажирів метро, які мають ту чи іншу пільгу, на сьогодні складає 25% від загального пасажиропотоку, при цьому у наземному громадському транспорті їх кількість перевищує 50%.

«Ми повинні розуміти, що безкоштовно ніхто нікого не возить. Є пільга, то має бути той, хто за неї сплатить. У нашому випадку, це бюджет міста Києва. Останні роки з державного бюджету на перевезення пільгових категорій кошти не виділяються взагалі, і рішення про безкоштовне перевезення приймає Київська міська рада», – розповів перший заступник голови КМДА.

За словами Поворозника, введення електронного квитка – одна зі складових монетизації пільг. «Саме з його впровадженням ми зможемо говорити про реальні цифри перевезень, навантаження на громадський транспорт і про компенсацію вартості перевезень пільгових категорій», – зауважив він і додав, що у столиці наразі активно працюють над впровадженням е-квитка.

«Нас інколи вводять в оману, стверджуючи, що електронний квиток можна запровадити за 5 місяців. Насправді це далеко не так, адже це досить серйозний технологічний процес. І питання не тільки у монтажі обладнання, а й у його налаштуванні. А це величезний пласт роботи. Все пов’язано із грішми і безпекою. У липні ми почнемо тестування електронного квитка на деяких маршрутах і, сподіваюсь, до кінця року запустимо його – можливо не у промислову, а в дослідницьку експлуатацію на всіх видах транспорту», – розповів Поворозник.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що для пільгових категорій громадян буде збережено безкоштовний проїзд.

Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване.

17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».