У столиці утворилася величезна вирва внаслідок падіння уламків ракети (фото)

Уламок ракети впав у Дарницькому районі Києва

Унаслідок збитої балістичної ракети РФ, яка атакувала столицю сьогодні зранку, в одному районі Києва утворилася велика вирва від падіння уламків. Фото оприлюднила пресслужба КМВА.

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Як видно на опублікованих кадрах, уламки ракети впали у приватному секторі і утворили величезне провалля у землі.

За попередньою інформацією вирва утворила у Дарницькому район столиці.

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Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки росіян по Києві сьогодні зранку, пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва.

Також відомо, що унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

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