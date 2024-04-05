У Харкові призупинив роботу метрополітен

Про відновлення руху буде повідомлено додатково

Зупинка руху потягів пов'язана з ситуацією в енергосистемі

У Харкові 5 квітня близько 7:30 призупинив роботу метрополітен. Про це повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен».

«Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», – йдеться у дописі.

Як зазначається, зупинка пов'язана з ситуацією в енергосистемі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники багато разів атакували Харків та область. Так 4 квітня об 23:28 у Харкові повторно пролунали вибухи. Росіяни обстрілюють місто. Також ввечері о 21:43 в Харкові лунали вибухи.

До того ж у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.

Також унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів».

Триває 772-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.