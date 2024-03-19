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Комітет Ради розглянув понад третину правок мобілізаційного законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Комітет Ради розглянув понад третину правок мобілізаційного законопроєкту
Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України до кінця березня
фото з відкритих джерел

Наразі Комітет безпеки та оборони Верховної Ради зупинився на розгляді 1505-ї правки

Комітет безпеки та оборони Верховної Ради сьогодні розглянув близько 600 правок до мобілізаційного законопроєкту. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Наразі парламентський комітет зупинився на 1505 правці.

Як зазначив Гончаренко, всього правок щодо мобілізаційного законопроєкту надійшло понад 4 тис.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

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Теги: Олексій Гончаренко депутат Верховна Рада мобілізація

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