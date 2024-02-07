Аварія між «Либідською» та «Деміївкою». Кличко розповів, коли відновиться рух метро

Фахівці намагатимуться завершити ремонт пошкодженої ділянки метро протягом шести місяців

Рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, «фахівці докладають максимум зусиль», щоб завершити ремонт пошкодженої ділянки протягом шести місяців. Мер Києва також розповів, що експерти вже надали попередні висновки причин аварійного стану тунелів.

«Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження триває. Остаточні висновки буде надано після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні», – сказав Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Кличко додав, що договори на виконання відновлювальних робіт уже підписали.

«Проєктна документація буде надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Але буде остаточно визначено вартість та уточнено терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні роботи», – сказав мер Києва.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.