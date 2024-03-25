Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»
Фрагмент збитої ракети, якою РФ атакувала Київ
фото: defence-ua.com

Над Києвом було збито дві ракети

Сьогодні,  25 березня, Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон». Про це пише Defense Express.

Так, зазначає видання, над Києвом було збито дві ракети «Циркон«. 7 лютого РФ також била «Цирконом» по Києву.

«При цьому, якщо після удару 7 лютого від «Циркона» залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети. То наразі стали доступні значно інформативніші уламки «Циркона», – зазначається в матеріалі.

Як пише видання, наразі залишається під питанням звідки саме був здійснений пуск - стаціонарний БКР «Утес», який також відомий як «Объект-100» – «Сотка», або модернізований мобільний комплекс берегової оборони «Бастион». Вага бойової частини у різних джерелах декларується на рівні від 300 до 500 кг.

За повідомленням мера Віталія Кличка, через балістичний удар по Києву 25 березня постраждали вже 10 людей. Розбір завалів продовжується. «Уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані», – розповів він.

10 фото
На весь екран

За словами Кличка, наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу – 16-річну дівчину, вже виписали. «Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі», – констатував мер столиці.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

Читайте також: Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)
Теги: Київ ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людей турбує налагодження життя після втрати близьких, довготривале горювання
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
США провели чергове випробування гіперзвукової ракети AGM-183
Випробування новітньої гіперзвукової ракети у США: подробиці від Reuters
20 березня, 09:37
За словами польського очільника МЗС, передача Taurus матиме значний вплив на здатність України захищатися від РФ
Польський міністр пояснив, як ракети Taurus змінять ситуацію на полі бою
20 березня, 10:41
Названо прогнозовані терміни, поки триматиметься найвищий рівень води
Дніпро виходить з берегів: у Києві та області можливе підтоплення
18 березня, 22:21
Житній ринок є одним із найстаріших та найбільших у столиці: його площа – понад 11 тис. кв. м
Житній ринок на Подолі виставлено на аукціон: Клопотенко звернувся до Кличка
20 березня, 10:21
Силами та засобами ППО було знищено всі запущені ворогом повітряні цілі
Ракетна атака на Київ: скільки ракет збито – дані Повітряних сил
21 березня, 07:38
В Україні була оголошена повітряна тривога
По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога
21 березня, 03:23
Що стало причиною падіння крана наразі невідомо, адже сильних поривів вітру у столиці не спостерігається
В Оболонському районі столиці впав будівельний кран (фото)
22 березня, 10:07
Кияни просять врахувати потреби пішоходів, зокрема створити доступні пішохідні переходи на всіх мостах Києва
Кияни вимагають відкрити пішохідні переходи на мостах під час тривоги
Сьогодні, 02:49

Новини

Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»
Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»
«Еспресо готувалося під час вибуху». Як київська кав'ярня працює після обстрілу (відео)
«Еспресо готувалося під час вибуху». Як київська кав'ярня працює після обстрілу (відео)
Обстріл Києва. Що відбувається на місці події (фото)
Обстріл Києва. Що відбувається на місці події (фото)
Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти
Ракетна атака на Київ: стало відомо, куди цілилися окупанти
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
У столиці утворилася величезна вирва внаслідок падіння уламків ракети (фото)
У столиці утворилася величезна вирва внаслідок падіння уламків ракети (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
69K
Politico назвало найгіршу країну Європи для українських біженців
11K
Російські війська просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
8166
Сьогодні – Благовіщення: історія свята, традиції та заборони
7088
Атака на Київ: все про руйнування та постраждалих (оновлено)
5962
Кім Чен Ин закликав армію готуватись до бойових дій проти Південної Кореї

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Сьогодні, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua