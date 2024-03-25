Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»

Над Києвом було збито дві ракети

Сьогодні, 25 березня, Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон». Про це пише Defense Express.

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Так, зазначає видання, над Києвом було збито дві ракети «Циркон«. 7 лютого РФ також била «Цирконом» по Києву.

«При цьому, якщо після удару 7 лютого від «Циркона» залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п'ять днів для офіційного підтвердження використання РФ цієї ракети. То наразі стали доступні значно інформативніші уламки «Циркона», – зазначається в матеріалі.

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Як пише видання, наразі залишається під питанням звідки саме був здійснений пуск - стаціонарний БКР «Утес», який також відомий як «Объект-100» – «Сотка», або модернізований мобільний комплекс берегової оборони «Бастион». Вага бойової частини у різних джерелах декларується на рівні від 300 до 500 кг.

За повідомленням мера Віталія Кличка, через балістичний удар по Києву 25 березня постраждали вже 10 людей. Розбір завалів продовжується. «Уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані», – розповів він.

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За словами Кличка, наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу – 16-річну дівчину, вже виписали. «Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі», – констатував мер столиці.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.