Мобілізація в Україні: обмежено придатних можуть направити до бойових частин

Військовозобов’язані, які отримали раніше статус обмежено придатних, упродовж дев’яти місяців повинні пройти повторний медогляд

Депутат прокоментував ухвалення парламентом законопроєкту про забезпечення прав військовослужбовців на соціальний захист

Українці, які мали статус обмежено придатних, можуть бути мобілізовані до бойових підрозділів. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат України Федір Веніславський.

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Так депутат прокоментував ухвалення парламентом законопроєкту про забезпечення прав військовослужбовців на соціальний захист (10313).

Документ виключає поняття «обмеженої придатності» під час воєнного стану.

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Військовозобов’язані, які отримали такий статус раніше, упродовж дев’яти місяців повинні пройти повторний медогляд.

«Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані. Якщо будуть придатними, зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах», – заявив Веніславський.

Нагадаємо, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

До слова, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня.