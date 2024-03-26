Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт

Користувачі соцмереж поцікавилися, що саме Третьякова планує доопрацьовувати у законопроєкті, та запропонували викинути його «в сміття»

Після масштабної критики законопроєкту депутатка вирішила відправити його на доопрацювання

Нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова відкликає скандальний законопроєкт, що пропонував встановити кримінальну відповідальність за «привласнення державних функцій», після шквалу критики. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

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«Ок. Відкликаю на доопрацювання», – коротко написала Третьякова.

Таким чином вона наслідувала приклад Безуглої, яка після критики в соцмережах назвала свою ж пропозицію «законопроєктним жартом» і підкреслила, що зареєструвати «можна все». «Це так мило, як працює законопроєктна провокація. Завтра можу зареєструвати скасування Росії», – написала нардеп.

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Користувачі соцмереж у своїх коментарях поцікавилися, що саме Третьякова планує доопрацьовувати у законопроєкті, та запропонували викинути його «в сміття»:

Нагадаємо, народні депутатки Мар'яна Безугла і Галина Третьякова від партії «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт із пропозицією притягати до кримінальної відповідальності за «привласнення державних функцій». У пояснювальній записці авторки зазначили, що цей документ є складовою законопроєкту №11103 «Про спеціальні місії України» і має розглядатися одночасно з ним.

Депутатки вважають, що попри згуртованість і спільну протидію агресії Росії є «випадки вчинення ганебними «громадянами України» дій направлених на отримання власних привілеєв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій». Законопроєкт пропонує привласнення громадянином України державних функцій карати позбавленням волі на строк від десяти до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного. Безугла нагадала, що Валерій Залужний був проти звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи. «Інваліди» Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?», – написала нардепка.