Головна Країна Політика
search button user button menu button

Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт
Користувачі соцмереж поцікавилися, що саме Третьякова планує доопрацьовувати у законопроєкті, та запропонували викинути його «в сміття»
фото: sluga-narodu.com

Після масштабної критики законопроєкту депутатка вирішила відправити його на доопрацювання

Нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова відкликає скандальний законопроєкт, що пропонував встановити кримінальну відповідальність за «привласнення державних функцій», після шквалу критики. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

«Ок. Відкликаю на доопрацювання», – коротко написала Третьякова.

Таким чином вона наслідувала приклад Безуглої, яка після критики в соцмережах назвала свою ж пропозицію «законопроєктним жартом» і підкреслила, що зареєструвати «можна все». «Це так мило, як працює законопроєктна провокація. Завтра можу зареєструвати скасування Росії», – написала нардеп.

Користувачі соцмереж у своїх коментарях поцікавилися, що саме Третьякова планує доопрацьовувати у законопроєкті, та запропонували викинути його «в сміття»:

Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт фото 1
Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт фото 2

Нагадаємо, народні депутатки Мар'яна Безугла і Галина Третьякова від партії «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт із пропозицією притягати до кримінальної відповідальності за «привласнення державних функцій». У пояснювальній записці авторки зазначили, що цей документ є складовою законопроєкту №11103 «Про спеціальні місії України» і має розглядатися одночасно з ним. 

Депутатки вважають, що попри згуртованість і спільну протидію агресії Росії є «випадки вчинення ганебними «громадянами України» дій направлених на отримання власних привілеєв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій». Законопроєкт пропонує привласнення громадянином України державних функцій карати позбавленням волі на строк від десяти до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного. Безугла нагадала, що Валерій Залужний був проти звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи. «Інваліди» Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?», – написала нардепка.

Читайте також: Офіцер-морпіх приготував «подарунок» для Безуглої
Теги: депутат партія Слуга народу Галина Третьякова законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безгін не спілкується зі столичним мером з кінця 2021 року
Ревізія КМДА. Голова спецкомісії розповів, чому не розмовляє з Кличком
27 лютого, 07:37
Парламентарі закликали прискорення темпи виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне для боротьби з Росією
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
29 лютого, 14:30
Повторно пройти медичну комісію доведеться лише військовозобов’язаним
Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення
2 березня, 09:26
Суддя призначила заставу Пашинському у розмірі 272,5 млн грн
Пашинський вийшов із СІЗО
27 лютого, 11:24
Бої ведуться в районі Роботиного, Новопрокопівки, Вербового
Росіяни скоротили кількість атак на одному з гарячих напрямків фронту
10 березня, 14:58
Лідер демократичної меншості вкотре закликав ухвалити допомогу Україні
Лідер меншості в Палаті представників окреслив дедлайн для схвалення допомоги Україні
14 березня, 07:55
Депутати ухвалили в цілому законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців
Верховна Рада скасувала статус обмежено придатних для військової служби
21 березня, 20:31
Якщо людина у 18 років після базової підготовки отримає військово-облікову спеціальність, то ТЦК зможуть її призвати на службу
До війська з 18 років? Разумков зробив несподівану заяву щодо законопроєкту про мобілізацію
Вчора, 19:30
Нардепки у законопроєкті не пояснюють, як саме будуть визначати неуповноважених осіб, які привласнюють державні функції
Довічне ув’язнення за привласнення державних функцій: Безугла та Третьякова внесли законопроєкт
Сьогодні, 09:30

Політика

Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт
Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін призначив нового уповноваженого з питань зниклих безвісти
Данілов після звільнення з посади написав допис у соцмережі
Данілов після звільнення з посади написав допис у соцмережі
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО
Стало відомо, ким може стати Данілов після звільнення з посади секретаря РНБО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
59K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
20K
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
9001
Український посол у Ватикані пояснив, чому Папа Римський не спішить до України
5765
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
4263
Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі

Новини

В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати
Сьогодні, 21:09
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua