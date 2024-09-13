Японія підняла винищувачі через російські літаки: що сталося

Російський літак Ту-142, який облетів Японію в четвер

Раніше цього тижня російські та китайські військові кораблі почали спільні навчання в Японському морі

Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг. Про це повідомляє The Japan Times.

Згідно із заявою Міністерства оборони Японії, із ранку до полудня четверга два російські літаки Ту-142 пролетіли із моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

Потім вони вирушили на північ над Тихим океаном, щоб завершити свою подорож біля північного Хоккайдо, додали у міністерстві.

Літаки не входили у повітряний простір Японії, але пролетіли над територією, що є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією, зазначили у міністерстві.

«У відповідь ми в екстреному порядку мобілізували винищувачі Сил повітряної самооборони», – йдеться у заяві міністерства.

Останній раз російські військові літаки облітали Японію в 2019 році, заявив у п'ятницю представник міністерства, але в цьому інциденті були задіяні бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.

Раніше цього тижня російські та китайські військові кораблі почали спільні навчання в Японському морі.

Навчання є частиною великих військово-морських навчань, які президент Росії Володимир Путін назвав найбільшими у своєму роді за останні три десятиліття.

Останніми роками Росія і Китай посилили військову співпрацю, обидва виступають проти того, що вони вважають домінуванням США в глобальних справах.

Вони оголосили про «безмежне» партнерство незадовго до того, як Москва вторглася в Україну у 2022 році.