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Київ посилює заходи, спрямовані на боротьбу з небезпечною рослиною

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ посилює заходи, спрямовані на боротьбу з небезпечною рослиною
Амброзія полинолиста є інвазивним видом і вважається небезпечною через свою здатність викликати сильні алергічні реакції у людей
фото з відкритих джерел

Карантин вводять на всій території столиці

У Києві вводять карантин через амброзію. Планується знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. 

Зазначаэться, що карантин вводять на всій території столиці. Рішення було прийняте за поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ та запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації.

Він включає комплекс спеціальних заходів для знищення осередків амброзії та запобігання її подальшому поширенню. Зокрема, планується:

  • знищення рослини шляхом виривання з корінням та спалювання, а в разі значного засмічення – скошування або виривання з корінням
  • створення фітоценозів з багаторічних трав, які здатні пригнічувати амброзію полинолисту
  • застосування хімічних засобів боротьби

При цьому використання хімічних засобів обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.

У чому небезпека амброзії полинолистої

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia) – це однорічна трав'яниста рослина, яка належить до родини Айстрові (Asteraceae). Вона є інвазивним видом і вважається небезпечною через свою здатність викликати сильні алергічні реакції у людей, зокрема поліноз (сінну лихоманку) під час свого цвітіння

Амброзія може досягати висоти до 2 метрів і має характерні розсічені листки. Її квіти дрібні, зеленуватого кольору, зібрані в суцвіття-колоски. Рослина розмножується насінням, яке може зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Воно поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).

Теги: карантин Київ рослини

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