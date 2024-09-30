Острови Труханів і Венеціанський відтепер перебуватимуть під охороною

Суди погодилися з доводами прокурорів про те, що відповідно до норм земельного і водного законодавства має охоронятися уся територія островів Труханів та Венеціанський

Завдяки зусиллям Спеціалізованої екологічної прокуратури відтепер уся територія островів Труханів і Венеціанський перебуватиме під охороною. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Так, нині скасували неправомірно встановлені водоохоронні зони і стометрові прибережні захисні смуги на островах Труханів і Венеціанський у Києві.

«Відтепер уся територія островів є прибережною захисною смугою, яка має суворий режим обмеження господарської діяльності», – наголосили у повідомленні.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов екологічних прокурорів. Судове рішення залишено без змін Північним апеляційним господарським судом та Верховним Судом.

Суди погодилися з доводами прокурорів про те, що відповідно до норм земельного і водного законодавства має охоронятися уся територія островів Труханів та Венеціанський.

Встановлення водоохоронної зони штучно спрощувало охоронний режим території водних об’єктів, зокрема передбачало можливість капітальної забудови. А стометрова прибережна захисна смуга створювала хибне уявлення про відсутність цього охоронного статусу на іншій території.

Раніше повідомлялося, що на Трухановому острові закриють проїзд для злісних порушників правил дорожнього руху. Йдеться про водіїв, які постійно перевищують швидкісний режим. Нагадаємо, на Трухановому острові триває реконструкція. Тут планують створити рекреаційний маршрут і здійснити благоустрій прилеглої території. У рамках першої черги, яку відкрито минулого року, – впорядковано 5,5 гектарів території острова.

Окрім того, на Трухановому острові планують облаштувати новий вело-пішохідний променад.

До слова, комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів.