Пилова буря дісталася столиці: який стан повітря у місті

Радіаційний фон у Києві у нормі

Станом на 08:00 1 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 13 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.8 мкг/м3;

Діоксид азоту – 9.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 231.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 25.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 41.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.3 мкг/м3;

Діоксид азоту – 13.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 250.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23 мкг/м3;

Діоксид азоту – 24.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 277.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 14.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.4 мкг/м3;

Діоксид азоту – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 482.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 50.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 34.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 8.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.4 мкг/м3;

Діоксид азоту – 25.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 353.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 19.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 20 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 50.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26.9 мкг/м3;

Оксид вуглецю – 300.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 24.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Оксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 59 (середній рівень забрудненості). Водночас, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 62.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 42.5 мкг/м3;

Озон – 5.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 381.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 365.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 34.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Сірководень – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

Оксид азоту – 51.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

Нагадаємо, у перший день жовтня на Київщині денні температури ще достатньо високі для осені, а ось вночі вже прохолодно. 1 жовтня у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний – 7-12 м/с. Температура по області становитиме 17-22°С, у Києві очікується 18-20°С.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.