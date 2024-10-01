Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пилова буря дісталася столиці: який стан повітря у місті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пилова буря дісталася столиці: який стан повітря у місті
У Києві станом на ранок 1 жовтня рівень забрудненості повітря низький
фото з відкритих джерел

Радіаційний фон у Києві у нормі

Станом на 08:00 1 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 13 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.8 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 9.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 0.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 231.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 25.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 41.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.3 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 13.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 250.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 23 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 24.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 277.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 14.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.4 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 482.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 50.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 34.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 8.6 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.4 мкг/м3;
  • Діоксид азоту – 25.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 353.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Озон – 19.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 20 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 50.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 11.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26.9 мкг/м3;
  • Оксид вуглецю – 300.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 24.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 59 (середній рівень забрудненості). Водночас, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 62.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 42.5 мкг/м3;
  • Озон – 5.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • Оксид вуглецю – 381.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Діоксид сірки – 365.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • Діоксид азоту – 34.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • Сірководень – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • Оксид азоту – 51.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

Нагадаємо, у  перший день жовтня на Київщині денні температури ще достатньо високі для осені, а ось вночі вже прохолодно. 1 жовтня у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний – 7-12 м/с. Температура по області становитиме 17-22°С, у Києві очікується 18-20°С.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Читайте також:

Теги: вітер повітря Київ екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовий безпілотник Anka-3 здійснив перший політ з боєприпасами
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)
2 вересня, 19:57
Климент, митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України, постраждав від нападників біля Михайлівського монастиря
У Києві невідомі побили митрополита Климента: поліція відреагувала
11 вересня, 09:46
За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка
Негода в Австрії: дощі зруйнували дві дамби, деякі населені пункти затоплено
16 вересня, 03:59
Ворожі дрони атакують Київську область
На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається
18 вересня, 07:42
Із 1:00 20 вересня в Києві спостерігалося погіршення якості повітря спричинене пожежами в Київській області
Стан повітря у столиці: середній рівень забрудненості зберігається в одному з районів міста
21 вересня, 00:40
У результаті атаки один з журналістів дістав опіки очей
У Києві охоронці call-центру напали на журналістів (відео)
24 вересня, 12:18
Мітинг під КМДА
Мітинг на Хрещатику. Кличко спробував заспокоїти ошуканих інвесторів (відео)
26 вересня, 13:20
В Україні 27 вересня буде хмарно та сухо
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:00
Поліція спростувала інформацію про захоплення одного з торговельних центрів у Києві
Поліція спростувала інформацію про захоплення одного з торговельних центрів у Києві
27 вересня, 22:41

Новини

Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото)
Аварія на Бориспільському шосе: поліція звернулася до водіїв (фото)
Пилова буря дісталася столиці: який стан повітря у місті
Пилова буря дісталася столиці: який стан повітря у місті
Яка погода чекає на киян у перший день жовтня: прогноз
Яка погода чекає на киян у перший день жовтня: прогноз
Сьогодні у Києві буде перекритий центр міста: що відомо
Сьогодні у Києві буде перекритий центр міста: що відомо
Пилова буря дісталася Києва: МОЗ розповів як себе захистити
Пилова буря дісталася Києва: МОЗ розповів як себе захистити
У Подільському районі столиці виявлено артилерійський снаряд 
У Подільському районі столиці виявлено артилерійський снаряд 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
51K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
46K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
33K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому
32K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки

Новини

Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua