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Яка погода чекає на киян у перший день жовтня: прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Яка погода чекає на киян у перший день жовтня: прогноз
фото: glavcom.ua

1 жовтня опадів не передбачається 

У перший день жовтня на Київщині денні температури ще достатньо високі для осені, а ось вночі вже прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 жовтня у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний – 7-12 м/с. Температура по області становитиме 17-22°С, у Києві очікується 18-20°С.

Погода у столиці станом на 7:00

  • Температура повітря 9°
  • Відносна вологість 82%
  • Атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

Нагадаємо, українців чекає дощова та прохолодна погода 1 жовтня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується прохолодна осіння погода, в деяких регіонах пройдуть короткочасні та затяжні дощі. Температура повітря вночі становитиме +6-9°C, на півдні країни до +16°C. Вдень повітря прогріється до +9-14°C, в центральних та західних регіонах. У східних та південних буде дещо тепліше, до +22-24°C,а в Карпатах можливий мокрий сніг.

До відома, протягом 27 та 28 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9°С.

Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0°С.

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Теги: погода повітря

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