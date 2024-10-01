Яка погода чекає на киян у перший день жовтня: прогноз

1 жовтня опадів не передбачається

У перший день жовтня на Київщині денні температури ще достатньо високі для осені, а ось вночі вже прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 жовтня у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний – 7-12 м/с. Температура по області становитиме 17-22°С, у Києві очікується 18-20°С.

Погода у столиці станом на 7:00

Температура повітря 9°

Відносна вологість 82%

Атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

Нагадаємо, українців чекає дощова та прохолодна погода 1 жовтня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується прохолодна осіння погода, в деяких регіонах пройдуть короткочасні та затяжні дощі. Температура повітря вночі становитиме +6-9°C, на півдні країни до +16°C. Вдень повітря прогріється до +9-14°C, в центральних та західних регіонах. У східних та південних буде дещо тепліше, до +22-24°C,а в Карпатах можливий мокрий сніг.

До відома, протягом 27 та 28 вересня у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 1,9°С.

Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1927 року перевищено на 1,0°С.