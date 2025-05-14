В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30

За даними правоохоронців, серед громадян ніхто не постраждав

Сьогодні, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району столиці сталася стріляника. Поліцейські затримали зловмисника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30, на місце події буде негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

«У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та з'ясовують причини стрілянини.

Нагадаємо, 8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До слова, у Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною,