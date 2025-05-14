Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано
Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30
фото з відкритих джерел

За даними правоохоронців, серед громадян ніхто не постраждав

Сьогодні, 14 травня, в одному з готелів Святошинського району столиці сталася стріляника. Поліцейські затримали зловмисника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.  

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30, на місце події буде негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію. 

«У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.   

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та з'ясовують причини стрілянини.

Нагадаємо, 8 травня, о 15:22 у селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Чоловік з купленої у сусіда-військового зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

До слова, у Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною

Читайте також:

Теги: Київ поліція стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потяг прибуде на столичний вокзал із запізненням
У потязі Суми-Київ сталася пожежа: загинув залізничник
18 квiтня, 18:10
Мая Санду: Росія знову демонструє, що не прагне миру
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
24 квiтня, 11:44
«Бука» повертається у Київ, у форматі дорослої казки
«Бука» повертається до Києва. Театр «Золоті ворота» готує «стендап дипломованої філософині»
22 квiтня, 21:30
Найбільші суми задекларували мешканці Києва
В Україні значно зросла кількість мільйонерів: дані Податкової
5 травня, 13:55
Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок
У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
2 травня, 11:08
Уламки дронів пробили дах в багатоповерхівці
Атака на Київ: в даху 12-поверхівки утворилась величезна діра (відео)
4 травня, 08:52
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено
8 травня, 12:16
Ігор Рева добровільно мобілізувався 25 лютого 2022 року, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі у складі 47-ї бригади «Маґура»
Заступником начальника КМВА став офіцер з бойовим досвідом
12 травня, 12:32
Оболонський район Києва займає площу 11,02 тис. га
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)
Вчора, 16:15

Новини

Народний депутат виявив недоліки нового сервісу реєстрації домашніх тварин у Києві
Народний депутат виявив недоліки нового сервісу реєстрації домашніх тварин у Києві
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано
Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня
Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
21K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
12K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
8958
Подоляк: На перемовинах у Туреччині Зеленський зустрічатиметься лише з Путіним

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua