У Києві з’явиться Меморіальний комплекс Героям-киянам



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Київ шануватиме своїх героїв, які мужньо боролися за незалежне майбутнє нашої держави

Департамент містобудування та архітектури Київської міської адміністрації оголосив Всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на визначення найкращого ескізного проекту Меморіального комплексу «Героям–киянам, що загинули за цілісність та незалежність України». Про це повідомив головний архітектор Києва – директор Департаменту містобудування та архітектури Олександр Свистунов.

«Цей меморіальний комплекс має стати символом Києва та уособленням героїчного подвигу наших земляків, що віддали своє життя під час бойових дій на сході України. І наше завдання – зробити не просто пам’ятник, а місце великої шани, яке буде викликати повагу, зокрема, і своїм художнім рішенням. Саме тому ми запрошуємо до участі в конкурсі найкращих вітчизняних фахівців у галузі архітектури, скульптурного мистецтва та ландшафтного дизайну і закликаємо відповідально поставитися до завдання конкурсу», – заявив Свистунов.

Учасникам необхідно створити концепцію частини існуючого парку «Хрещатий» із улаштуванням скульптурної композиції – меморіалу, що буде вшановувати пам’ять загиблих героїв АТО та відповідати сучасним викликам патріотичної свідомості громадськості.

До журі конкурсу запрошено представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних архітекторів та урбаністів, дизайнерів міського середовища.

Реєстрацію відкрито до 15 червня. Після закінчення учасникам буде надіслано конкурсне завдання. Оголошення переможців відбудеться 22 серпня.

Детальніше ознайомитися з умовами можна за посиланням https://heroivkyian.wixsite.com/heroivryian.