Атака РФ на енергетичну інфраструктуру: глави МЗС країн G7 обговорять підтримку України

Тема російського вторгнення в Україну буде домінувати на дводенній зустрічі країн G7

Міністри закордонних справ країн G7 в ході зустрічі у Німеччині в четвер обговорять, як найкраще координувати подальшу підтримку України після нещодавніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що тема російського вторгнення в Україну буде домінувати на дводенній зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з його колегами з G7 у західнонімецькому місті Мюнстер, хоча все більш впевнена роль Китаю у світі та протести в Ірані також займатимуть важливе місце в порядку денному. «Для нас ця міністерська зустріч G7 відбувається у важливий час», – сказав високопоставлений представник Держдепартаменту, зазначивши, що група «є життєво важливим координаційним механізмом» для політичних підходів з найбільш актуальних питань.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила у вівторок під час візиту до Києва, що ЄС разом з партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України.

Вона наголосила, що Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення пошкоджень енергетичної інфраструктури. Необхідно закликати іноземні компанії визначити пріоритетність передачі енергетичного обладнання в Україну, додала єврокомісар.

Крім того, зустріч G7, яку приймає Німеччина, що головує в групі на ротаційній основі, також надасть можливість найбагатшим демократіям світу обговорити останні події в Китаї та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін зміцнив свою владу на з'їзді Комуністичної партії.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 31 жовтня зранку російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область. Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.