Театр «Мізантроп» представить нову виставу - «Король Убю»

Творці обіцяють спровокувати аудиторію на гострий діалог

Незабаром, 3 грудня, відбудеться прем’єра вистави театру «Мізантроп» - «Король Убю». Вистава за мотивами п'єси геніального в своєму пророцтві і творчому божевіллі Альфреда Жаррі в корені відрізняється від усього, що глядач бачив в попередніх постановках. Якщо до недавнього часу головною відмінною рисою театру



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Сцена з вистави «Король Убю»

Творці обіцяють спровокувати аудиторію на гострий діалог

Незабаром, 3 грудня, відбудеться прем’єра вистави театру «Мізантроп» - «Король Убю».

Вистава за мотивами п'єси геніального в своєму пророцтві і творчому божевіллі Альфреда Жаррі в корені відрізняється від усього, що глядач бачив в попередніх постановках. Якщо до недавнього часу головною відмінною рисою театру «Мізантроп» була його мультимедійність, на цей раз творці вирішили прибрати все зайве, провокуючи аудиторію на гострий, незручний діалог. При мінімумі декорацій і реквізиту, задіяних у постановці, основна увага переміщується на гру артистів.

Твір «Король Убю», невідомий досі в Україні, мабуть, є не менш актуальним за сьогоднішні новини. Він визначив не тільки усе ХХ століття. Своїм пильним оком невизнаний геній Жаррі заглянув і в нашу з вами сучасність.

Вистава про владу, розіграна рабами - це дискусія на тему суспільства і поділ людського «Я» на різного роду субособистості. В першу чергу, мова йде про людину, яка виявляє в собі цю субособистість і починає за нею слідувати. «Мізантроп» досліджує можливі варіанти наслідків таких дій, і вони через іронічні передвістя Жаррі призводять до невтішних висновків про нашу повсякденну реальність.

Формуючи театр, режисер Ілля Мощицький і композитор Дмитро Саратський багато в чому спиралися на ідеї Альфреда Жаррі і Антонена Арто, зокрема на створений Арто «Театр жорстокості». Тому звернення до п'єси «Король Убю» зовсім не дивне, а їдка, місцями злісна подача матеріалу є цілком закономірною.

Прем'єра вистави «Король Убю» відбудеться 3 грудня на сцені концертного залу Stereo Plaza - Stereo Drama. Початок о 19:00. До цієї події також буде приурочено нове видання п'єси, перекладене на українську мову.