Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту

Зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині

На об’єкті вже виконані роботи з будівництва ділянки від вулиці Петра Вершигори до розворотного кільця трамваю

Рух транспорту по Подільсько-Воскресенському мосту у Києві має бути повністю відкритим до кінця жовтня-початку листопада. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, нині на об’єкті вже виконані роботи з будівництва ділянки від вулиці Петра Вершигори до розворотного кільця трамваю. Окрім того, триває встановлення залізобетонних паль у 90-метровому тунелі під залізницею.

«І до кінця жовтня чи початку листопаду ми плануємо запустити весь транспорт по даному мосту. І він значно зменшить напруження (на дорогах -«Главком»)», – додав Кличко.

Міський голова також повідомив, що в тілі Подільського мосту вже побудовані три станції майбутньої гілки метро на Троєщину.

Раніше повідомлялося, що відновлення руху на Подільсько-Воскресенському мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а також зменшить навантаження на Північний міст. У майбутньому це допоможе запустити метро на Троєщину.

Як відомо, зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині. За цей період кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз віддалялися у часі.

Зауважимо, станом на 2021 рік вартість мосту складала майже 20 млрд грн.