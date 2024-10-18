Головна Київ Новини
search button user button menu button

Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині
фото: з відкритих джерел

На об’єкті вже виконані роботи з будівництва ділянки від вулиці Петра Вершигори до розворотного кільця трамваю

Рух транспорту по Подільсько-Воскресенському мосту у Києві має бути повністю відкритим до кінця жовтня-початку листопада. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, нині на об’єкті вже виконані роботи з будівництва ділянки від вулиці Петра Вершигори до розворотного кільця трамваю. Окрім того, триває встановлення залізобетонних паль у 90-метровому тунелі під залізницею.

«І до кінця жовтня чи початку листопаду ми плануємо запустити весь транспорт по даному мосту. І він значно зменшить напруження (на дорогах -«Главком»)», – додав Кличко.

Міський голова також повідомив, що в тілі Подільського мосту вже побудовані три станції майбутньої гілки метро на Троєщину.

Раніше повідомлялося, що відновлення руху на Подільсько-Воскресенському мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а також зменшить навантаження на Північний міст. У майбутньому це допоможе запустити метро на Троєщину.

Як відомо, зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині. За цей період кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз віддалялися у часі.

Зауважимо, станом на 2021 рік вартість мосту складала майже 20 млрд грн.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко метро будівництво транспорт міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламок дрона впав на дитячий майданчик
Розбита шибка в дитячому садочку: Кличко повідомив про наслідки атаки дронів
Вчора, 08:45
Експерт нагадала, що інвестори мають понад 4 ГВт запроєктованих вітроелектростанцій і розраховують на комплексну державну підтримку, щоб почати їх будівництво
Україна у 2025 році має побудувати максимум з існуючих 4 ГВт проєктів вітроенергетики – інвестори
16 жовтня, 18:12
Кличко анонсував опалювальний сезон у столиці
Кличко анонсував опалювальний сезон у столиці
10 жовтня, 16:55
Поліція вилучила документи щодо проведення ремонтних робіт під час обшуків в «Автомагістраль-Південь»
Проведення обшуків в «Автомагістраль-Південь»: з’явилися подробиці справи
9 жовтня, 17:20
У Києві працюють сили ППО
У Києві працюють сили ППО
5 жовтня, 22:39
Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив, який захист купувався на Prozorro для української електрогенерації, хто отримав контракти і скільки грошей на це пішло
Росія готує удар по українських АЕС. Як готується «Енергоатом»? Війна і гроші
1 жовтня, 10:30
Особлива гордість господарів – дубова дошка на підлозі
Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн
25 вересня, 19:40
Програми є заощадження витрат на енергоносії, мінімізація навантаження на загальну енергосистему, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок терористичних атак армії рф
У Вінниці планують будівництво ще 11 сонячних електростанцій
25 вересня, 12:15
У суботу, 21 вересня, фахівці розпочнуть перекладати теплову мережу
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
19 вересня, 10:49

Новини

Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Мешканцю Київщини загрожує 10 років тюрми за пограбування студентки
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Епопея із Подільсько-Воскресенським мостом: Кличко повідомив, коли буде відкритий рух транспорту
Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА
Яка якість повітря у столиці після перших заморозків: деталі від КМДА
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
Ворожі дрони атакували столицю майже п'ять годин: КМВА повідомила про наслідки
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у Києві
У Києві викрили масштабну схему нелегального виїзду чоловіків у Польщу на «навчання»
У Києві викрили масштабну схему нелегального виїзду чоловіків у Польщу на «навчання»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
46K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
23K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
22K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua