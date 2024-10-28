Ізраїль ракетою точно вцілив у будівлю в Ірані, яка колись була штабом розробок ядерної зброї

У суботу ЦАХАЛ завдав масованих ударів по території Ірану

Супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет. Про це повідомляє Reuters.

Такого висновку дійшли колишній інспектор ООН з питань озброєнь Девід Олбрайт та аналітик вашингтонського центру CAN Декер Евелет.

Вони повідомили, що Ізраїль завдав ударів по будівлях у великому військовому комплексі «Парчин», розташованому поблизу Тегерана, а також атакував ракетний завод «Ходжир», що знаходиться біля столиці.

На думку експертів, ізраїльські удари можуть «значно ускладнити здатність Ірану масово виробляти ракети».

Комерційні супутникові знімки свідчать, що Ізраїль атакував будівлю в «Парчині» під назвою «Талеган-2», яка використовувалася для тестування в рамках програми з розробки ядерної зброї.

МАГАТЕ та американська розвідка стверджують, що Іран закрив цю програму у 2003 році.

Олбрайт, посилаючись на розвідувальну інформацію Ізраїлю, зазначає, що на об'єкті зберігалося важливе випробувальне обладнання.

Знімки Planet Labs показали, що Ізраїль знищив три будівлі для змішування твердого палива для балістичних ракет у «Парчині» і дві будівлі в комплексі «Ходжир».

Додається, що Ізраїль знищив 12 міксерів, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіусу дії.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.