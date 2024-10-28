Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль ракетою точно вцілив у будівлю в Ірані, яка колись була штабом розробок ядерної зброї

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль ракетою точно вцілив у будівлю в Ірані, яка колись була штабом розробок ядерної зброї
Ізраїль влучив у будівлі, де виготовляли ядерну брою
фото з відкритих джерел

У суботу ЦАХАЛ завдав масованих ударів по території Ірану

Супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет. Про це повідомляє Reuters.

Такого висновку дійшли колишній інспектор ООН з питань озброєнь Девід Олбрайт та аналітик вашингтонського центру CAN Декер Евелет.

Вони повідомили, що Ізраїль завдав ударів по будівлях у великому військовому комплексі «Парчин», розташованому поблизу Тегерана, а також атакував ракетний завод «Ходжир», що знаходиться біля столиці.

На думку експертів, ізраїльські удари можуть «значно ускладнити здатність Ірану масово виробляти ракети».

Комерційні супутникові знімки свідчать, що Ізраїль атакував будівлю в «Парчині» під назвою «Талеган-2», яка використовувалася для тестування в рамках програми з розробки ядерної зброї.

МАГАТЕ та американська розвідка стверджують, що Іран закрив цю програму у 2003 році.

Олбрайт, посилаючись на розвідувальну інформацію Ізраїлю, зазначає, що на об'єкті зберігалося важливе випробувальне обладнання.

Знімки Planet Labs показали, що Ізраїль знищив три будівлі для змішування твердого палива для балістичних ракет у «Парчині» і дві будівлі в комплексі «Ходжир».

Додається, що Ізраїль знищив 12 міксерів, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіусу дії.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа. 

Читайте також:

Теги: розвідка Ізраїль обстріл завод влада інспектор Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по Дніпру ракетами
У Дніпрі після атаки окупантів вже троє зигиблих, поранені діти
26 жовтня, 02:10
У Черкасах уранці у середу, 23 жовтня, було чути чотири вибухи
У Черкасах пролунали вибухи
23 жовтня, 08:42
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
Експосадовець розтратив понад півмільйона гривень під час закупівлі обладнання: деталі справи
21 жовтня, 11:40
Раніше генеральний директор компанії Сергій Положай називав військових ТЦК «чортами»
Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК
18 жовтня, 14:21
Президент України: «Головне, щоб технологічний розвиток допомагав берегти життя наших воїнів»
Держава вже закупила та передала на фронт мільйон дронів, – Зеленський
14 жовтня, 19:26
Росіяни несуть важкі втрати
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
12 жовтня, 02:08
Завод отруює повітря: мешканці Південної Борщагівки звернулись до Київради
Завод отруює повітря: мешканці Південної Борщагівки звернулись до Київради
7 жовтня, 18:06
Глава «Кудс» зник безвісти після поїздки до Бейрута
Глава «Кудс» зник безвісти після поїздки до Бейрута
7 жовтня, 01:37
Байден прокоментував ліквідацію Насралла
Байден назвав «справедливою» ліквідацію лідера «Хезболли»
28 вересня, 22:25

Політика

Ізраїль ракетою точно вцілив у будівлю в Ірані, яка колись була штабом розробок ядерної зброї
Ізраїль ракетою точно вцілив у будівлю в Ірані, яка колись була штабом розробок ядерної зброї
Колега Трампа відповів, чи виведуть США із НАТО у випадку президентства республіканця
Колега Трампа відповів, чи виведуть США із НАТО у випадку президентства республіканця
Генсек НАТО в понеділок зробить заяву щодо військ КНДР в Україні
Генсек НАТО в понеділок зробить заяву щодо військ КНДР в Україні
Канада передала Україні евакуаційні машини LAV 6
Канада передала Україні евакуаційні машини LAV 6
Єгипет вперше запропонував план урегулювання конфлікту в Секторі Газа
Єгипет вперше запропонував план урегулювання конфлікту в Секторі Газа
Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції
Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
38K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
34K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
30K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
11K
Суперечить всім угодам. Кислиця прокоментував участь Гутерріша у саміті БРІКС

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Вчора, 02:25

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua