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Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
Керівниця Хмельницького МСЕК Крупа та голова МСЕК Вінниччини Даниленко виявилися найбагатшими серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи
колаж: glavcom.ua

Найзаможнішою є «легендарна» голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа

Напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Сім’я голови МСЕК Хмельниччини володіє 16 будинками загальною площею 292,6 кв. м (квадратних метрів, нібито, для 16 будинків мало, але саме така офіційна інформація), трьома квартирами загальною площею 321,4 кв. м у Хмельницькому і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 га.

У сімейства Крупи є Porsche Cayenne, 2019 року вартістю 2,5 млн грн. Авто було куплене у розпал пандемії.

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, за даними е-декларування, виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюють обласні МСЕКи
Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, за даними е-декларування, виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюють обласні МСЕКи
фото: Тетяна Крупа/Facebook

Друге місце у рейтингу «Главкома» посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 2022 року працює головлікарем вінницької обласної МСЕК. Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Але інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн. 

На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 млн грн і 8,6 тис. євро, готівкою – 150 тис. грн. Також сім’ї Даниленків належить будинок площею 196,7 кв. м у Вінниці, чотири квартири загальною площею 225,2 кв. м у Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею 16,1 га (з них п’ять ділянок в оренді).

Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3, 2019 року випуску за дивною ціною 58 тис. грн, Mitsubishi Pajero, 2016 року випуску і Mitsubishi Outlander, 2021 року випуску вартістю 750 тис. грн.

Протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини Юлія Даниленко активно дарувала мільйони невідомій особі
Протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини Юлія Даниленко активно дарувала мільйони невідомій особі
фото з відкритих джерел

У трійку найзаможніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тис. грн, інші доходи – майже 4 млн грн. Ще посадовець задекларував 120,2 тис. грн пенсії. У банках Решота зберігає 458,5 тис. грн, готівкою – 252,2 тис. грн, $15 тис., 8 тис. євро.

Сім’я голови МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею 216,8 кв. м у Львові і трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 га. Є у сім’ї й автомобіль Toyota Venza, 2010 року випуску вартістю 226,5 тис. грн.

Керівник МСЕК Львівщини Володимир Решота у 2023 році придбав квартиру площею 80,6 кв. м у Львові вартістю 3,9 млн грн
Керівник МСЕК Львівщини Володимир Решота у 2023 році придбав квартиру площею 80,6 кв. м у Львові вартістю 3,9 млн грн
фото з відкритих джерел

Загалом же офіційними мільйонерами окрім Крупи, Даниленко та Решоти є ще 15 головлікарів обласних МСЕК:

  • керівник МСЕК Кіровоградщини Володимир Бондарь: зарплата – 329,7 тис. грн, пенсія – 99,4 тис. грн, заощадження в банках – 96,4 тис. грн, готівка – 1,3 млн грн і $33 тис;
  • голова МСЕК Житомирщини Олександр Донець: зарплата – 410 тис. грн, інші доходи – 70 тис. грн ; у банках – 331 тис. грн, готівкою – $56,5 тис;
  • очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич (23 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що першою ліквідують саме Центральну медико-соціальну експертну комісію. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облМСЕК): зарплата – 322,5 тис. грн, пенсія – 161,1 тис., інші доходи – 23,3 тис. грн; на рахунках у банках – 111,6 тис. грн, готівкою – 500 тис. грн і $45 тис;
  • керівниця МСЕК Київщини Наталія Жгільова: зарплата – 398,9 тис. грн, інші доходи – 41 тис. грн, готівкою –  $50 тис., ще $20 тис. позичила третім особам;
  • очільниця МСЕК Донеччини Тетяна Гончарова: зарплата – 396,6 тис. грн, пенсія – 116,8 тис. грн, інші доходи – 673,3 тис. грн; 83 тис. грн – на рахунках у банках, готівкою – 520 тис. грн;
  • керівник МСЕК Полтавщини Дмитро Паламарчук: зарплата – 844,8 тис. грн, готівкою – 200 тис. грн і $37 тис;
  • очільник МСЕК Луганщини Олександр Шеїн: зарплата – 594,3 тис. грн, пенсія – 74,8 тис. грн, інші доходи – 36 тис. грн, у готівці – 80 тис грн і $35 тис;
  • керівниця МСЕК Дніпропетровщини Наталя Абраменкова: зарплата – 477 тис. грн, інші доходи – 494 тис. грн; готівкою – 2 тис. євро і $8 тис;
  • очільниця МСЕК Запорізької області (працює з червня 2024 року, до цього очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги) Лілія Диріна: зарплата 1 млн грн (дохід за попереднім місцем роботи) і 93 тис. грн – інші доходи;
  • керівниця МСЕК Одещини Олена Станіславова: зарплата – 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою – 28 тис. грн і $15 тис;
  • керівник МСЕК Тернопільщини Ігор Банадига: зарплата – 564,5 тис. грн, пенсія – 99,8 тис. грн, інші доходи – 37,1 тис. грн; на банківських рахунках – 535,5 тис. грн і $13,4 тис;
  • голова МСЕК Харківщини Ігор Зінов’єв: зарплата – 287,2 тис. грн, готівка – 810 тис. грн;
  • очільниця МСЕК Черкащини Наталія Масенко: зарплата – 430,1 тис. грн, пенсія – 90,4 тис., у банках – 849,1 тис. грн і $4,6 тис;
  • керівниця МСЕК Чернівецької області Вікторія Біволаріу: зарплата – 366,5 тис. грн зарплата, готівки – $28 тис. і 14 тис. євро;
  • голова МСЕК Закарпаття Юрій Веклинець – зарплата – 378,6 тис. грн, пенсія - 151,1 тис. грн і 12,5 тис. грн – інші доходи. Готівкою зазначено 220 тис. грн і $20 тис.
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК фото 1
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК фото 2
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК фото 3

Нагадаємо, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів. 

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій(МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

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