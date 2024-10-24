Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК

Керівниця Хмельницького МСЕК Крупа та голова МСЕК Вінниччини Даниленко виявилися найбагатшими серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи

Найзаможнішою є «легендарна» голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа

Напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Сім’я голови МСЕК Хмельниччини володіє 16 будинками загальною площею 292,6 кв. м (квадратних метрів, нібито, для 16 будинків мало, але саме така офіційна інформація), трьома квартирами загальною площею 321,4 кв. м у Хмельницькому і 40 земельними ділянками загальною площею 33,5 га.

У сімейства Крупи є Porsche Cayenne, 2019 року вартістю 2,5 млн грн. Авто було куплене у розпал пандемії.

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, за даними е-декларування, виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюють обласні МСЕКи фото: Тетяна Крупа/Facebook

Друге місце у рейтингу «Главкома» посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 2022 року працює головлікарем вінницької обласної МСЕК. Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Але інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн.

На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 млн грн і 8,6 тис. євро, готівкою – 150 тис. грн. Також сім’ї Даниленків належить будинок площею 196,7 кв. м у Вінниці, чотири квартири загальною площею 225,2 кв. м у Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею 16,1 га (з них п’ять ділянок в оренді).

Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3, 2019 року випуску за дивною ціною 58 тис. грн, Mitsubishi Pajero, 2016 року випуску і Mitsubishi Outlander, 2021 року випуску вартістю 750 тис. грн.

Протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини Юлія Даниленко активно дарувала мільйони невідомій особі фото з відкритих джерел

У трійку найзаможніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тис. грн, інші доходи – майже 4 млн грн. Ще посадовець задекларував 120,2 тис. грн пенсії. У банках Решота зберігає 458,5 тис. грн, готівкою – 252,2 тис. грн, $15 тис., 8 тис. євро.

Сім’я голови МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею 216,8 кв. м у Львові і трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 га. Є у сім’ї й автомобіль Toyota Venza, 2010 року випуску вартістю 226,5 тис. грн.

Керівник МСЕК Львівщини Володимир Решота у 2023 році придбав квартиру площею 80,6 кв. м у Львові вартістю 3,9 млн грн фото з відкритих джерел

Загалом же офіційними мільйонерами окрім Крупи, Даниленко та Решоти є ще 15 головлікарів обласних МСЕК:

керівник МСЕК Кіровоградщини Володимир Бондарь: зарплата – 329,7 тис. грн, пенсія – 99,4 тис. грн, заощадження в банках – 96,4 тис. грн, готівка – 1,3 млн грн і $33 тис;

голова МСЕК Житомирщини Олександр Донець: зарплата – 410 тис. грн, інші доходи – 70 тис. грн ; у банках – 331 тис. грн, готівкою – $56,5 тис;

очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич (23 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що першою ліквідують саме Центральну медико-соціальну експертну комісію. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облМСЕК): зарплата – 322,5 тис. грн, пенсія – 161,1 тис., інші доходи – 23,3 тис. грн; на рахунках у банках – 111,6 тис. грн, готівкою – 500 тис. грн і $45 тис;

керівниця МСЕК Київщини Наталія Жгільова: зарплата – 398,9 тис. грн, інші доходи – 41 тис. грн, готівкою – $50 тис., ще $20 тис. позичила третім особам;

очільниця МСЕК Донеччини Тетяна Гончарова: зарплата – 396,6 тис. грн, пенсія – 116,8 тис. грн, інші доходи – 673,3 тис. грн; 83 тис. грн – на рахунках у банках, готівкою – 520 тис. грн;

керівник МСЕК Полтавщини Дмитро Паламарчук: зарплата – 844,8 тис. грн, готівкою – 200 тис. грн і $37 тис;

очільник МСЕК Луганщини Олександр Шеїн: зарплата – 594,3 тис. грн, пенсія – 74,8 тис. грн, інші доходи – 36 тис. грн, у готівці – 80 тис грн і $35 тис;

керівниця МСЕК Дніпропетровщини Наталя Абраменкова: зарплата – 477 тис. грн, інші доходи – 494 тис. грн; готівкою – 2 тис. євро і $8 тис;

очільниця МСЕК Запорізької області (працює з червня 2024 року, до цього очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги) Лілія Диріна: зарплата 1 млн грн (дохід за попереднім місцем роботи) і 93 тис. грн – інші доходи;

керівниця МСЕК Одещини Олена Станіславова: зарплата – 353,4 тис. грн, пенсія – 123,9 тис. грн; готівкою – 28 тис. грн і $15 тис;

керівник МСЕК Тернопільщини Ігор Банадига: зарплата – 564,5 тис. грн, пенсія – 99,8 тис. грн, інші доходи – 37,1 тис. грн; на банківських рахунках – 535,5 тис. грн і $13,4 тис;

голова МСЕК Харківщини Ігор Зінов’єв: зарплата – 287,2 тис. грн, готівка – 810 тис. грн;

очільниця МСЕК Черкащини Наталія Масенко: зарплата – 430,1 тис. грн, пенсія – 90,4 тис., у банках – 849,1 тис. грн і $4,6 тис;

керівниця МСЕК Чернівецької області Вікторія Біволаріу: зарплата – 366,5 тис. грн зарплата, готівки – $28 тис. і 14 тис. євро;

голова МСЕК Закарпаття Юрій Веклинець – зарплата – 378,6 тис. грн, пенсія - 151,1 тис. грн і 12,5 тис. грн – інші доходи. Готівкою зазначено 220 тис. грн і $20 тис.

Нагадаємо, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій(МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.