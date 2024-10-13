У Рівному підліток на викраденому автомобілі втікав від поліції

Хлопець знайшов машину з ключами всередині й вирішив покататися

У Рівному правоохоронцям довелося ганятися за 14-річним хлопцем. Він тікав на викраденому авто. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Учора вранці правоохоронці помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати. Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування», – Ідеться у повідомленні.

Своєю чергою водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував правила дорожнього руху і створював аварійні ситуації.

«На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки. Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його – він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися», – зазначили у поліції.

У Рівному 14-річний хлопець тікав від поліції на викраденому автомобілі 🤦‍♂️ pic.twitter.com/wisku0dMHY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2024

На місце викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.

Раніше у Києві водійка на авто Toyota зухвало порушила правила дорожнього руху. Жінка наслала на патрульних, які її зупинили, прокльони невідомою мовою.

Також повідомлялося, що у центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів.