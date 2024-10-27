Росіяни запустили в мережі фейк щодо виборів у США – The Guardian

Росіяни поширили у мережі фейк перед виборами у США

Вибори президента в Штатах відбудуться вже 5 листопада

На оприлюдненому відео було неправдиво показано, як у коливальному штаті Пенсільванія знищують поштові бюлетені, віддані за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Guardian.

У відеоролику чоловік переглядає поштові бюлетені з округу Бакс і рве ті, де віддано голос за колишнього президента США. Це відео стало вірусним у соцмережі Х, зібравши мільйони переглядів.

У четвер виборча комісія округу Бакс назвала відео «фейковим», заявивши, що конверти та інші матеріали, показані у відео, «очевидно не є справжніми» і не належать їм або не були ними поширені.

Наступного дня в спільній заяві Управління директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) було зазначено, що це відео є частиною російської дезінформаційної кампанії.

«Російські сили створили і поширили нещодавнє відео, яке неправдиво зображує людину, що знищує бюлетені в Пенсільванії. Це є частиною ширших зусиль Москви з метою підняти необґрунтовані сумніви щодо чесності виборів у США і розпалити внутрішні суперечки», – йдеться в заяві.

Також зазначається, що Росія, ймовірно, продовжить створювати й поширювати подібний контент, аби «підривати довіру» до президентських виборів, запланованих на 5 листопада.

За даними The Guardian, відео з'явилося в той момент, коли американська влада готується до можливого сплеску дезінформації перед напруженими виборами між республіканцем Трампом і демократкою Камалою Гарріс.

До слова, як повідомляє Bloomberg, після більш ніж 1000 днів жорстоких боїв, вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати.

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців вже відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів. Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.