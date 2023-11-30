1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус
Рух буде дозволено для екстрених служб, військових та громадського транспорту
1 грудня у Києві відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом та запустять через нього новий автобусний маршрут №111 Площа Українських Героїв – станція метро «Лівобережна». Детальну схему руху опублікували у спільноті «Націонал-Урбанізм».
Відновлення руху на Подільсько-Воскресенському мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а також зменшить навантаження на Північний міст. У майбутньому це допоможе запустити метро на Троєщину.
Зазначимо, міст відкриють лише частково – дозволений рух для екстрених служб, військових та громадського транспорту.
Як відомо, зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині. За цей період кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз віддалялися у часі.
Зауважимо, станом на 2021 рік вартість мосту складала майже 20 млрд грн.
Нагадаємо, Кличко анонсував відкриття Подільського мосту під час поїздки по ньому (відео).
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