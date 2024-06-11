У Франції загорівся Версаль

У французькому Версалі під час ремонтних робіт зайнялася частина палацової покрівлі

Пожежа у Версалі розпочалася приблизно о 15:30 за місцевим часом

У Версальському палаці сталася пожежа, а його відвідувачів було евакуйовано після спрацювання пожежної сигналізації. Про це повідомляє BfmTV.

Пожежа почалася в Мармуровому дворі, де розташовувалася королівська резиденція. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав з людей, а виставлені експонати не було пошкоджено.

За словами пожежників, як пише Le Figaro, приблизно з 15:30 за місцевим часом розпочалася «дуже важлива» пожежна операція.

Як зазначає агенція Reuters, у французькому Версалі під час ремонтних робіт зайнялася частина палацової покрівлі.

У французькому Версалі під час ремонтних робіт зайнялася частина палацової покрівлі. Відвідувачів евакуювали – Reuters pic.twitter.com/CxQs7yVApE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2024

Повідомляється, що пожежники взяли пожежу під контроль. Загалом, для цього залучили близько 97 пожежників. Команди залишилися на місці, щоб запобігти будь-яким новим пожежам на горищі.

Версальський палац – пам'ятка національного значення у Франції, комплекс займає територію близько 787 га. Щорічно його відвідують приблизно 15 млн туристів. Палац був головною резиденцією королів Франції від Людовика XIV до Людовика XVI. 1979 року його занесли до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що попереднього разу відвідувачів палацу евакуйовували в жовтні 2023 року через повідомлення про бомбу.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася 15 квітня 2019 року. Загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи. Вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився. Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед зруйнованим вогнем собором Нотр-Дам через «концентрації свинцевого пилу вище звичайного рівня для Парижа».

У вересні 2021 року в соборі Нотр-Дам завершили роботи зі зміцнення склепінь, що дозволило розпочати реставрацію будівлі через два роки після пожежі.

До слова, у Франції завершуються роботи з відновлення Собору Паризької Богоматері. Відкриття заплановане на грудень 2024 року.