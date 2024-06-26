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Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist
Київ другий рік поспіль посідає антирейтинг The Economist
Фото: AP

В антирейтингу цьогоріч також Дамаск, Карачі й Тель-Авів

Київ вже другий рік поспіль потрапляє в десятку міст, які вважають найменш придатними для життя. Рейтинг міст провели дочірня компанія британського журналу The Economist – EIU. Населені пункти оцінюють за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Окрім Києва, до антирейтингу потрапили також розірвана війною сирійська столиця Дамаск, також Карачі в Пакистані, Тель-Авів, оцінки щодо інфраструктури та культури й навколишнього середовища якого впали на тлі війни в Секторі Гази. Ізраїльське місто впало на 20 позицій у рейтингу до 112-го місця, що є найбільшим переміщенням у цьогорічному опитуванні.

У 2024 році Відень знову посів перше місце, отримавши титул найзручнішого для життя міста, це вже третій рік поспіль. Столиця Австрії отримала ідеальні бали в чотирьох з п’яти категорій індексу, але відсутність великих спортивних подій сприяла зниженню показника 93,5 зі 100 у категорії «Культура та навколишнє середовище».

До п’ятірки лідерів увійшли ще три європейські міста: Копенгаген, Цюрих і Женева. Усі три вирізняються своєю невисокою чисельністю населення, що, як правило, призводить до зниження рівня злочинності та меншої кількості людей на дорогах і системах громадського транспорту. Два канадських міста — Калгарі та Ванкувер — і чотири міста Азіатсько-Тихоокеанського регіону — Мельбурн, Сідней, Осака та Окленд — завершують першу десятку.

Нагадаємо, на Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ.

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Теги: Київ окупанти освіта рейтинг культура Відень інфраструктура місто столиця населення охорона

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