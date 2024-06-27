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Балалайки, залишки ракет та меми: у Берліні відкрилася виставка про війну РФ проти України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Балалайки, залишки ракет та меми: у Берліні відкрилася виставка про війну РФ проти України
Директор музею Енно Ленце особисто відвідав Україну для збору артефактів
фото: Bild

Виставка триватиме до 30 серпня, частину виручених коштів передадуть на підтримку України

У колишньому нацистському бункері на Шенебергерштрассе, Берлін, де працює музей Berlin Story Bunker, відкрилася нова виставка «Знай свого ворога» про російсько-українську війну. Про це пише Bild.

Там діють постійні експозиції про часи Гітлера та післявоєнну Німеччину, проте зараз серед «експонатів» – зокрема й предмети повсякденного побуту росіян, які вони позалишали, втікаючи під час наступу української армії.

Директор музею Енно Ленце особисто відвідав Україну для збору артефактів, деякі з них надала українська влада. Один із них – частина російської ракети Х-101, її вперше виставлено за кордоном.

Балалайки, залишки ракет та меми: у Берліні відкрилася виставка про війну РФ проти України фото 1
фото: Bild

На іншому стенді – бортовий комп’ютер російського дрона із західними чіпами, поставленими в обхід санкцій. На третьому – балалайка, самовар та пляшка горілки, – усе це російські солдати кинули при відступі.

Балалайки, залишки ракет та меми: у Берліні відкрилася виставка про війну РФ проти України фото 2
фото: Bild

Окрема частина виставки присвячена мемам та карикатурам про війну. Багато хто з них висміює Путіна, Шойгу, Герасимова.

Балалайки, залишки ракет та меми: у Берліні відкрилася виставка про війну РФ проти України фото 3
фото: Bild

Їх поєднує те, що вони спрямовані проти російської армії. Мотивами зазвичай стають некомпетентність, боягузливість, корупція та інтриги, – мовиться в описі. Виставка триватиме до 30 серпня, квиток коштує 9-12 євро. Частину виручених коштів передадуть на підтримку України.

Нагадаємо, у Нью-Йорку в Українському інституті Америки у середу відкрилася виставка «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», де представлені відеозаписи дітей, які стали свідками російської війни проти України. 

Також у Сеулі проходить виставка «Діти, які малюють надію», де представлені художні роботи українських дітей, які переживають розпочату РФ війну, відобразивши не лише свій трагічний досвід, а й надії на майбутнє. 

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Теги: влада квиток Берлін корупція виставка активісти музей

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