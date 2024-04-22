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Столична влада відмовляється демонтувати Арку дружби народів: яка причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Столична влада відмовляється демонтувати Арку дружби народів: яка причина
Соловйова вважає, що демонтаж арки може бути небезпечним та дуже дорогим
фото з відкритих джерел

Очільниця департаменту охорони культурної спадщини КМДА не погоджується з рішенням Мінкульту про демонтаж арки

Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова вважає, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним. Про це вона розповіла у коментарі «Суспільному».

Соловйова нагадала, що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно, департамент підготував облікову документацію і передав її Мінкульту.

Однак міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти природоохоронний статус з памʼятки – тепер відомство хоче, аби КМДА проводило проводила роботи з демонтажу.

Але за словами Соловйової й КМДА, і департамент не погоджуються з таким рішенням.

«Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність», – сказала посадовиця.

Крім того, Соловйова додала, що демонтаж арки може бути небезпечним, адже певні обʼєкти цієї памʼятки утворюють підпірну стіну. Тому, за її словами, демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний.

Натомість чиновниця вважає, що потрібно провести публічні обговорення, оскільки переосмислення ідею та долю памʼятки «мають визначати кияни».

Нагадаємо, колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою, відтак може бути демонтована.

Раніше повідомлялося, що столична влада не планує зносити Арку Свободи українського народу (колишня назва – Арка дружби народів). У КМДА пояснили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення. Закон забороняє їх зносити, змінювати чи переносити.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення арку зберегти. Там запропонували Міністерству культури зарахувати арку до об’єктів монументального мистецтва. Київська міська рада також не ухвалювала рішень про демонтаж. Тому арка поки що буде. Втім, у КМДА кажуть, що планують знести скульптурну композицію з козаками, що під аркою. За словами депутата Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж скульптурної композиції вже є. Проте демонтаж ускладнює те, що ця композиція є водночас підпірною стінкою.

Теги: культура Мінкульт столиця монумент КМДА

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