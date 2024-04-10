Чи буде знесено колишню Арку дружби народів у Києві? Відповідь КМДА

Пропозиції знести арку лунали багато разів з 2014 року

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти арку

Столична влада не планує зносити Арку Свободи українського народу (колишня назва – Арка дружби народів). Про це повідомила КМДА у відповідь на запит ВВС.

У КМДА пояснили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення. Закон забороняє їх зносити, змінювати чи переносити.

Крім того, у разі демонтажу переносити арку також немає куди, бо музею тоталітаризму чи музею «радянської історії» наразі не існує. У столиці лише розглядають ідеї, як такий музей створити.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення арку зберегти. Там запропонували Міністерству культури зарахувати арку до об’єктів монументального мистецтва. Київська міська рада також не ухвалювала рішень про демонтаж. Тому арка поки що буде.

Втім, у КМДА кажуть, що планують знести скульптурну композицію з козаками, що під аркою. За словами депутата Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж скульптурної композиції вже є. Проте демонтаж ускладнює те, що ця композиція є водночас підпірною стінкою.

фото з відкритих джерел

Як розповів очільник Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов, це питання вивчають. Можливо, для демонтажних робіт доведеться залучити спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт, щоб запобігти зсуву пагорбів Дніпра.

Зазначимо, арку відкрили до 60-ї річниці утворення СРСР. Композиція на території Хрещатого парку біля Майдану в Києві, коли її відкривали у 1982 році, складалася з трьох частин – пам’ятник робітників росіянина та українця, що тримали підняту стрічку з орденом «Дружби народів», стела з фігурами козаків, у центрі гетьман Богдан Хмельницький та московський боярин Василь Бутурлін, що символізувало Переяславську раду 1654 року. Над усім цим височіла 35-метрова арка, яка ніби єднала братські республіки Радянського Союзу.

Пропозиції знести арку лунали багато разів з 2014 року. На постаменті збивали написи, а у 2018 році на арці з’явилась «тріщина». Її намалювали митці, щоб привернути увагу до українців, ув’язнених в Росії.

Після початку вторгнення у 2022 році знесли скульптури робітників росіянина і українця. Тоді від фігури, що символізувала росіянина, відвалилася голова.

Нагадаємо, експертна комісія Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» ухвалила фаховий висновок про належність Арки дружби народів до символіки російської імперської політики, відтак необхідність його демонтажу.

Як повідомлялося, в травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу.