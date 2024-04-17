Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована – Мінкульт

Монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований

Колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою, відтак може бути демонтована. Про це повідомив виконувач обовʼязків Міністра у Міністерство культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

«Міністерство культури та інформаційної політики України своїм наказом визнало колишній обʼєкт культурної спадщини, Монумент на ознаменування возз’єднання України з Росією, таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його «ярмом». Позбавляючись монументального «ярма», ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу», – написав Карандєєв.

Зазначимо, арку відкрили до 60-ї річниці утворення СРСР. Композиція на території Хрещатого парку біля Майдану в Києві, коли її відкривали у 1982 році, складалася з трьох частин – пам’ятник робітників росіянина та українця, що тримали підняту стрічку з орденом «Дружби народів», стела з фігурами козаків, у центрі гетьман Богдан Хмельницький та московський боярин Василь Бутурлін, що символізувало Переяславську раду 1654 року. Над усім цим височіла 35-метрова арка, яка ніби єднала братські республіки Радянського Союзу.

Раніше повідомлялося, що столична влада не планує зносити Арку Свободи українського народу (колишня назва – Арка дружби народів). У КМДА пояснили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення. Закон забороняє їх зносити, змінювати чи переносити.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення арку зберегти. Там запропонували Міністерству культури зарахувати арку до об’єктів монументального мистецтва. Київська міська рада також не ухвалювала рішень про демонтаж. Тому арка поки що буде. Втім, у КМДА кажуть, що планують знести скульптурну композицію з козаками, що під аркою. За словами депутата Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж скульптурної композиції вже є. Проте демонтаж ускладнює те, що ця композиція є водночас підпірною стінкою.