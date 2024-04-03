У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних сил
Дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів
З 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Київавтодор».
Дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів.
Так, почергово обмежуватимуть рух:
- з 8:00 4 квітня до 20:00 6 квітня – першою смугою в напрямку вул. Жилянської;
- з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку просп. Повітряних сил;
- з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку вул. Жилянської;
- з 20:00 8 квітня до 8:00 10 квітня – першою смугою в напрямку просп. Повітряних сил.
Як повідомлялося, у Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро.
Раніше Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.
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