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У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних сил

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних сил
На естакаді між проспектом Повітряних сил та вулицею Жилянською почергово обмежуватимуть рух транспорту
фото з відкритих джерел

Дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів

З 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Київавтодор».

Дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів.

Так, почергово обмежуватимуть рух:

  • з 8:00 4 квітня до 20:00 6 квітня – першою смугою в напрямку вул. Жилянської;
  • з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку просп. Повітряних сил;
  • з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку вул. Жилянської;
  • з 20:00 8 квітня до 8:00 10 квітня – першою смугою в напрямку просп. Повітряних сил.
З 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською частково обмежать рух транспорту
З 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською частково обмежать рух транспорту
фото: Facebook/rомунальна корпорація «Київавтодор»

Як повідомлялося, у Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро.

Раніше Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

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Теги: Київ дороги автомобіль Київавтодор столиця

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