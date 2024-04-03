У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних сил

На естакаді між проспектом Повітряних сил та вулицею Жилянською почергово обмежуватимуть рух транспорту

Дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів

З 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Київавтодор».

Дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів.

Так, почергово обмежуватимуть рух:

з 8:00 4 квітня до 20:00 6 квітня – першою смугою в напрямку вул. Жилянської;

з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку просп. Повітряних сил;

з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку вул. Жилянської;

з 20:00 8 квітня до 8:00 10 квітня – першою смугою в напрямку просп. Повітряних сил.

З 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською частково обмежать рух транспорту фото: Facebook/rомунальна корпорація «Київавтодор»

Як повідомлялося, у Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро.

Раніше Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.