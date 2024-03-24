Удар по Львівщині: влада повідомила про ситуацію на об'єкті, який атакувала РФ

Рятувальники від самого ранку працювали, щоб ліквідувати займання

У Львівській області рятувальники загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, який вночі та вранці атакували російські oкупанти. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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«Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти. Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання», – ідеться в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, що приблизно о 9:30 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістики.

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У ніч на 24 березня в Україні також було оголошено масштабну повітряну тривогу. Тоді окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Згодом ворог знову вдарив по Львівській області ракетами «Кинджал».

Крім того, під ракетний удар потрапила столиця, тут зафіксовано падіння уламків у двох районах міста. А в результаті ракетної атаки на Київщину сотні домівок лишилися без світла.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.