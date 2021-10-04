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    «Укрзалізниця» уклала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста

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    Дарницький міст знаходиться у недобудованому стані понад 10 років - «Укрзалізниця» уклала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста
    Дарницький міст знаходиться у недобудованому стані понад 10 років
    фото: rubryka

    Відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення не дозволяють використовувати Дарницький мостовий перехід

    «Укрзалізниця» підписала контракт на 1,15 млрд грн з компанією «Автострада» на завершення будівництва Дарницького моста у Києві. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

    Зазначається, що міст перебуває на балансі «Укрзалізниці». У недобудованому стані він знаходиться понад 10 років.

    На правому березі вже готова автодорожня розв’язка виходить на Наддніпрянське шосе. На лівому березі міст веде до розв’язки на Дніпровській набережній, а також включає дорогу вздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямку станції Дарниця на лівому березі.

    На з’їзді на Дніпровську набережну виконані необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21-ї, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов. Проте відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення не дозволяють використовувати Дарницький мостовий перехід. Внаслідок цього значно перевантаженими виявляються сусідні мости – Південний та Міст Патона.

    Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності, додали у відомстві. Мостовий перехід має шість смуг руху, по три у кожному напрямку. Пропускна здатність – 35 тисяч автомобілів на добу.

    Навесні добудову Дарницького мосту оцінили в 1,2 млрд грн.

    Як повідомлялося раніше, Дарницький міст, як його ще називають, юридично не існує.

    На початку березня стало відомо, що Дарницький міст буде включений до програми «Велике будівництво» у 2021 році і добудований Укравтодором.

    До слова, раніше пішохідний міст у Києві засвітився червоним кольором (фото).

    Теги: Київ Укрзалізниця будівництво Міністерство інфраструктури реконструкція міст
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    «Укрзалізниця» уклала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста