Столичні чиновники складають списки киян, які скаржаться на комунальні служби



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У КМДА запевняють, що не давали доручення щодо списків скаржників

Група киян виявила існування списків тих, хто часто скаржиться на комунальні служби. За даними викладачки музики Наталії Коптєнкової, списки було розіслано з КМДА в поліклініки.

Про існування списків вона вперше почула від медсестри в районній поліклініці. Та повідомила, що «в поліклініку надійшли списки з прізвищами мешканців, з їхніми адресами й телефонами, з кількістю скарг, які вони залишили в комунальні служби. Медсестрам… дали завдання по дільницях зателефонувати чи особисто поговорити з людьми зі списків та з’ясувати, чому вони скаржаться… а потім доповісти керівництву».

Їй вдалося дістати деякі списки завдяки анонімному джерелу в одній із муніципальних служб.

«Ці списки мешканців неофіційним листом, але в усному наказовому порядку, надіслали з КМДА в Центр медичної допомоги Шевченківського району. Я не розумію, чому керівництво міста за допомогою ЖЕКів та інформації з 1551 створило ці списки», – пише Коптєнкова.

У КМДА заявили, що за інформацією про нібито поширення у закладі охорони здоров’я списків осіб, які скаржилися на роботу комунальних служб, проведуть службове розслідування. Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У соцмережах з’явилася інформація про поширення у поліклініках списків осіб, які скаржилися на роботу комунальних служб, нібито з дорученням медперсоналу «особисто поговорити» зі скаржниками. Я запевняю, що у КМДА такого доручення не існує, а комунальна бюджетна установа «Контактний центр міста Києва 1551» не передавала жодних списків громадян стороннім особам. Наразі Департамент охорони здоров’я та спеціальна комісія апарату КМДА отримали доручення провести службове розслідування. Ми обов’язково розберемося у цій ситуації і, якщо такі факти підтвердяться, притягнемо винних до відповідальності», – наголосив Поворозник.

Джерело: Хмарочос