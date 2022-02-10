Засуджені виправної колонії Вінниччини вчилися безпеці поводження у мережі

Ув'язнені поглиблювали знання про інтернет

9 лютого у світі відзначали День безпечного інтернету. Не оминула подія і засуджених із «Літинської виправної колонії (№123)» Вінницької області. Для них провели пізнавальний урок користування у мережі.

«Було проведено інформаційно-просвітницькі заходи з метою поглиблення знань засуджених про безпечний інтернет. Також було залучено засуджених установи до відеоуроків на тему : «Безпечний Інтернет» із метою ознайомлення останніх з правилами поведінки в інтернеті», – повідомляє на сторінках у соціальних мережах «Літинська виправна колонія (№123)».

Нагадаємо, у цій же виправній колонії проводять відеоуроки азів кулінарії та будівництва.

А за день до цього, онлайн-конференцію також провели у Стрижавській виправній колонії.

«Засуджені установи взяли участь в онлайн конференції, яку проводили співробітники Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва на платформі Zoom. У ході конференції, засуджених було ознайомлено з правилами поведінки та безпеки в мережі інтернет», – повідомили там.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на Вінниччині у Крижопільському виправному центрі, де засуджений відбуває покарання за вчинення шахрайства, він організував схему викрадення грошей із банківських рахунків. Серед постраждалих – мешканці різних регіонів України.

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