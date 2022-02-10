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    Засуджені виправної колонії Вінниччини вчилися безпеці поводження у мережі

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    Ув'язнені вчилися поведінці у мережі - Засуджені виправної колонії Вінниччини вчилися безпеці поводження у мережі
    Ув'язнені вчилися поведінці у мережі
    фото: пресслужба виправної колонії

    Ув'язнені поглиблювали знання про інтернет

    9 лютого у світі відзначали День безпечного інтернету. Не оминула подія і засуджених із «Літинської виправної колонії (№123)» Вінницької області. Для них провели пізнавальний урок користування у мережі.

    «Було проведено інформаційно-просвітницькі заходи з метою поглиблення знань засуджених про безпечний інтернет. Також було залучено засуджених установи до відеоуроків на тему : «Безпечний Інтернет» із метою ознайомлення останніх з правилами поведінки в інтернеті», – повідомляє на сторінках у соціальних мережах «Літинська виправна колонія (№123)».

    Нагадаємо, у цій же виправній колонії проводять відеоуроки азів кулінарії та будівництва.

    А за день до цього, онлайн-конференцію також провели у Стрижавській виправній колонії.

    «Засуджені установи взяли участь в онлайн конференції, яку проводили співробітники Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва на платформі Zoom. У ході конференції, засуджених було ознайомлено з правилами поведінки та безпеки в мережі інтернет», – повідомили там.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на Вінниччині у Крижопільському виправному центрі, де засуджений відбуває покарання за вчинення шахрайства, він організував схему викрадення грошей із банківських рахунків. Серед постраждалих – мешканці різних регіонів України.

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    Теги: інтернет колонія засуджені Вінниччина поліція
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    Засуджені виправної колонії Вінниччини вчилися безпеці поводження у мережі