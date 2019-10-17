Де сьогодні немає води у Києві через аварії (адреси)



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На столичній мережі водопостачання сталося пошкодження

У четвер, 17 жовтня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася аварія.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкодження на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Гетьмана, 26а, 26б

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 16 жовтня через аварії зникла вода у будинках на п'яти вулицях Києва.

15 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях міста.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.