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На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб (фото)
Замість радянського герба на столичному монументі з'явився український тризуб
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Український герб навіть більший за розміром, аніж демонтований радянський

Сьогодні вранці на монументі «Батьківщини-матері» в Києві замість демонтованого радянського герба встановлено український тризуб. Про це повідомляє «Главком».

Ще вчора конструкцію підняли на 24 метри та зафіксували там. Однак монтаж довелося затримати через погану погоду та масований обстріл України.

На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб (фото) фото 1
На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб (фото) фото 2

Уся частина, де був радянський герб, тепер повністю закрита пластинами зі сталі, а на них прикріплений тризуб – навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

14 фото
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На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати». 

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.

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Теги: Київ монумент герб

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