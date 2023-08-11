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Як жив головний лідер українських комуністів: фото маєтку Симоненка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як жив головний лідер українських комуністів: фото маєтку Симоненка
Садиба розміщена в селі Березівка у 20 км від Києва
фото з відкритих джерел

Колишній лідер комуністів полюбляє розкіш, мармур на стінах та кришталеві люстри під стелею

Служба безпеки України повідомила про підозру екслідеру комуністів Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецпризначенців РФ.

Тим часом у мережу виклали фото, показавши, який вигляд має маєток Симоненка. Зокрема, садиба розміщена в селі Березівка у 20 км від Києва.

Варто зазначити, що сусідами Симоненка є такі відомі особистості, як Ірина Білик і Євгенія Гапчинська.

Колишній лідер комуністів полюбляє розкіш, мармур на стінах та кришталеві люстри під стелею.

До слова, як повідомляли журналісти раніше власником розкішної нерухомості є не сам Симоненко, а його теща – Людмила Ващенко. Саме в цьому будинку проводила обшуки СБУ.

До речі, у Симоненка є власне озеро у формі серця.

Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі
Маєток Симоненка
Маєток Симоненка
фото: соцмережі

Нагадаємо, колишньому лідеру комуністів Петру Симоненку оголосили про підозру. За даними слідчих, він підтримував військові дії РФ та під час окупації Київщини розмістив у себе в дома російських спецпризначенців. 

До слова, Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Холодова. Чиновник живе разом із сім’єю у маєтку на Кіпрі і розбудовує бізнес.

Теги: обшук Петро Симоненко СБУ Київ

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