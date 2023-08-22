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Як працюватимуть столичні школи з 1 вересня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як працюватимуть столичні школи з 1 вересня
Формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно
фото ілюстративне

Останні дзвоники пролунають у школах 31 травня

Навчання у столичних школах триватиме з 1 вересня до 31 травня, а компенсаторні заняття та атестація – до 28 червня 2024 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

І семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року; ІІ семестр – із 8 січня до 31 травня 2024 року. Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня; зимові – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року; весняні – з 25 до 31 березня. Додаткові тижневі канікули для першокласників – з 19 до 25 лютого.

Останні дзвоники пролунають у школах 31 травня.

Зазначається, що формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

«Безпека дітей та освітян – на першому місці. Тому перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що знаходяться безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього. Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню», – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Раніше повідомлялося, що для українських школярів запровадять курс з мінної безпеки. Предмет стане обов’язковим доповненням до шкільної програми. 

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Теги: Київ освіта школа

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