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    Події в Україні

    У Макарові на Київщині виявили 132 загиблих. Усіх розстріляли окупанти

    Макарів після окупації&nbsp;&ndash; суцільні руїни - У Макарові на Київщині виявили 132 загиблих. Усіх розстріляли окупанти
    Макарів після окупації – суцільні руїни
    фото з відкритих джерел

    У селищі знищили майже всю інфраструктуру: лікарню, дитячі садочки, житлові будинки

    Російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

    «На визволених територіях ми побачили їхні звірства. Ми підняли 132 цивільних мирних мешканців, які були просто розстріляні російськими орками, я їх людьми назвати не можу», – повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

    У селищі знищили майже всю інфраструктуру: лікарню, дитячі садочки, житлові будинки. Місцеві мешканці понад місяць провели без світла, води, газу, тепла та зв’язку. Зв’язок вдалося відновити лише декілька днів тому.

    Наразі у Макарові розміновують територію.

    Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.

    Нагадаємо, дещо раніше мер Чернігова повідомив, скільки людей загинуло під час блокади міста рашистами.

    Офіційно вважають 40 осіб зниклими безвісти.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація час #stoprussia
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    У Макарові на Київщині виявили 132 загиблих. Усіх розстріляли окупанти