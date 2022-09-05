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Правоохоронці наклали арешт на активи компанії колаборанта Сальдо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці наклали арешт на активи компанії колаборанта Сальдо
Діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту
фото: пресслужба СБУ

Вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління АРМА

У Житомирській області за матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту. Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави.

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Наразі арешт накладено на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн грн.

Вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці арештували майно фірми, що належить РФ. Тим часом, на Запоріжжі знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ.

Теги: Володимир Сальдо СБУ АРМА арешт окупанти

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