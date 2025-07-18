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Суд обрав запобіжний захід для чиновниці КМДА Радової, затриманої на хабарі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд обрав запобіжний захід для чиновниці КМДА Радової, затриманої на хабарі
Чиновницю затримали 17 липня під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Марина Радова має можливість вийти під заставу в розмірі майже 1 млн грн

Посадовиці Управління туризму та промоцій КМДА Марині Радовій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури. Жінка має можливість вийти під заставу в розмірі майже 1 млн грн. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, чиновницю затримали 17 липня під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $25 тис. Гроші вона вимагала за вирішення питання доступу орендаря до закладу харчування через арку, що належить до майна, орендованого Управлінням туризму та промоцій КМДА.

За даними джерел «РБК-Україна», йдеться про начальницю управління туризму і промоцій КМДА Марину Радову та директора Бессарабського ринку Миколу Ковальчука. Як стало відомо, першу звільнили 16 липня за власним бажанням.

Разом із посадовицею було затримано також директора столичного комунального ринку. Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Запобіжний захід для директора ринку суд обиратиме 19 липня.

До слова, частину працівників Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації, які випивали в кабінеті держустанови й потрапили на відео, уже звільнили. У КМДА повідомили, що кадри зняті у 2022 році в кабінеті директорки Управління туризму Марини Радової. Тоді вона написала заяву на звільнення.

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Теги: прокуратура гроші прокурор Україна жінка звільнення відео КМДА столиця місцева влада корупція в Україні

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