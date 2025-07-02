Україна віддала перші тіла росіян, які підкинула РФ під час обміну

Україна повернула Росії тіла двох загиблих військових РФ, виявлених під час репатріації

Українська сторона, дотримуючись гуманітарних принципів, повернула Російській Федерації тіла двох військовослужбовців РФ, які були виявлені під час нещодавніх процедур репатріації загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименко.

За словами Ігоря Клименка, під час репатріації тіл українські експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони збройних сил Російської Федерації. Були оприлюднені номери жетонів: № АВ 846408 та № АВ 449638.

Українська сторона провела всі необхідні перевірки, огляди та експертизи. Після цього, згідно з гуманітарними принципами та домовленостями щодо репатріації, тіла були офіційно передані російській стороні.

Наразі Україна не має підтвердження, що російська сторона належним чином сповістила рідних цих загиблих про те, що тіла повернуті на російську територію.

За наявною інформацією, російська влада намагається зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих. Тому російська сторона може приховувати факти репатріації тіл загиблих або навіть утилізувати тіла.

Україна наголошує, що їй не потрібні тіла російських військових. Українська сторона й надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи, а також повертати тіла вбитих росіян назад. З гуманітарних міркувань, рідним загиблих росіян радять не намагатися шукати підтверджень щодо своїх рідних в Україні, а звертатися саме до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та до російських офіційних установ.

Нагадаємо, російська сторона підкидає тіла своїх громадян під час обміну загиблими. Серед переданих тіл знаходять навіть тих, хто мав при собі російські паспорти. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це «руські». Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їх стороні. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована», – зауважив президент.