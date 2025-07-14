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Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд
Прокопів відповідає на запитання журналістів у приміщення суду. 14 липня 2025 року
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Вже завтра відбудеться засідання Голосіївського районного суду, де знову розглядатиметься справа

Київський Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт заступника голови КМДА, голови фракції «Європейська солідарність» у Київраді Володимира Прокопіва. Про це повідомляє «Главком» із посиланняя на заяву, яку Володимир Прокопів зробив у соцмережі.

«Суд відмовив у клопотанні взяти мене на поруки міському голові Віталію Кличку, народному депутату Максиму Саврасову та депутату Київради фракції «Європейська Солідарність» Олександру Міщенку. Вже завтра відбудеться засідання Голосіївського районного суду, де знову розглядатиметься справа»,  – заявив Прокопів.

Нагадаємо, 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи.

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

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Теги: Київ місцева влада КМДА Володимир Прокопів суд

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