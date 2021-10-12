Суд позбавив скандально відому столичну суддю прав за п’яне водіння

Суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву позбавлено права керування автомобілем на рік

Суддю Майдану Колегаєву визнано винною у п’яному водінні

12 жовтня Оболонський районний суд Києва визнав винною суддю Деснянського райсуду Світлану Колегаєву в керуванні автомобілем у стані сп’яніння. Таке рішення ухвалила суддя Ірина Банасько, інформує Watchers.

«Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Застосовано стягнення у межах санкції: штраф із позбавленням водійських прав», – повідомила Watchers секретарка судді Банасько.

Санкція статті 130 КУпАП передбачає штраф від 130 грн до 17 тис. грн із позбавленням права керування автомобілем на рік.

Нагадаємо, суддя Колегаєва потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27 21 липня цього року. Вона на автівці Audi вилетіла на тротуар, ледь не збила людей і мало не приземлилася у воду. Від приводнення її врятував стовп.

ЗМІ повідомляли, що водійка була з ознаками алкогольного сп'яніння.

Екіпаж, який прибув на виклик, запропонував водійці пройти швидкий тест «драгером» на місці, але та відмовилася, натомість побажавши пройти процедуру освідування у лікаря-нарколога.

Патрульні склали на водійку протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд та іншого майна).

4 жовтня Оболонський районний суд Києва визнав суддю Деснянського райсуду Світлану Колегаєву винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці внаслідок ДТП. Суд ухвалив стягнути з неї штраф у розмірі 850 гривень.

Адвокатка Колегаєвої заявляла, що буде оскаржувати це рішення суду.

Світлана Колегаєва – чинна суддя Деснянського суду Києва. Вона відома тим, що під час Революції Гідності обирала запобіжні заходи протестувальникам, одного з яких посадила на 30 днів у СІЗО.