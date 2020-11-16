Суд заочно арештував скандального забудовника Войцеховського

привласненні, заволодінні майном в особливо великих розмірах і службовому підробленні

Анатолій Войцеховський підозрюється привласненні, заволодінні майном в особливо великих розмірах і службовому підробленні

Войцеховського візьмуть під варту, коли розшукають

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав підозрюваному скандальному забудовнику Анатолію Войцеховському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це свідчить ухвала суду від 27 жовтня.

Відповідно до даної ухвали, після затримання Войцеховського мають доставити в суд, де не пізніше як через 48 годин буде розглянуто питання про взяття його під варту.

Анатолій Войцеховський знаходиться в розшуку

Як відомо, Войцеховський 7 березня виїхав до Польщі і до України не повертався. Він викликався на допити у травні, на які він не з’явився.

21 травня 2020 року слідство направило Войцеховському повідомлення про підозру у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні.

25 травня він був оголошений в розшук. А 28 вересня – у міжнародний розшук.

Слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри Войцеховському, а також про наявність правових підстав для вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчий суддя вказав, зокрема, на переховування Войцеховського протягом тривалого часу від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, як встановило слідство, Войцеховський організував групу компаній «Укогруп», що, починаючи з 2005 року, здійснила понад 40 незаконних забудов у Києві.

Йдеться, зокрема, про такі об’єкти, як: ЖК «Східна Брама» по вул. Світла, 3; ЖК «Синьоозерний» на перетині пр. Гонгадзе та пр. Правди; ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А; ЖК «Олімпійське містечко» («Панорамне містечко», «Панорамний») по вул. Ракетній, 24; ЖК «Совські Ставки» по вул. Кіровоградській, 70; ЖК «Науковий» по вул. Петропавлівській, 40 та ін. Зокрема, внаслідок незаконного знесення будівлі на вул. Петропавлівській, 40 задля незаконної забудови ЖК Міненергетики зазнало шкоди на 2,64 млн грн.

Для реалізації своїх планів Войцеховський підібрав та залучив співорганізаторів, виконавців та пособників. Деякі з них вже засуджені: у 2017 і 2020 рр. двоє виконавців отримали по 5 років умовно, у 2018-му – одна особа отримала 1,5 року позбавлення волі, ще щонайменше щодо трьох виконавців справи зараз розглядаються в столичних судах.

Наприкінці вересня слідчі вже подавали клопотання про обрання Войцеховському запобіжного заходу, однак тоді отримали відмову суду.

Розслідування веде Головне слідче управління Національної поліції України.

Джерело: Наші гроші