Суддя Верховного суду оселився в одному з найдорожчих котеджних містечок Києва – розслідування

Вартість подібних маєтків у котеджному містечку у Києві, куди часто навідується суддя, стартує від 18,5 млн грн

Дашутін і його дружина не мають ані нерухомості, ані авто у власності

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Ігор Дашутін разом із родиною живе в елітному котеджному містечку у Києві. Проте жодної нерухомості Дашутіни там не мають. Натомість восени минулого року будинок там купила теща судді. Нині маєтки такої площі без ремонту коштують щонайменше 18,5 млн грн. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Ігор Дашутін є суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. На цій посаді він з 2019 року. Раніше був суддею у Сумах. Дашутін і його дружина Анна не мають ані нерухомості, ані авто у власності. Користуються тільки тим, що належить їхнім родичам.

Квартира на 190 кв. м розташована в одному зі столичних житлових комплексах бізнес-класу фото: Bihus.Info

В останній офіційній декларації суддя вказав проживання у квартирі, записаній на його матір. Квартира на 190 кв. м розташована в одному зі столичних житлових комплексах бізнес-класу. Матір Дашутіна придбала її у жовтні 2020 року, але туди одразу ж заїхав суддя.

Проте останні кілька тижнів авто, якими користується суддя і його дружина, журналісти Bihus.Info регулярно зустрічали у котеджному містечку у Києві. Зокрема, зранку Дашутін звідти їздив на роботу, ввечері туди ж повертався. У вересні 2023-го року будинок у цьому містечку придбала теща судді Оксана Лящова. Вартість подібних маєтків там станом на зараз стартує від 18,5 млн грн.

Квартира, де мешкав суддя, була виставлена на сайтах із продажу нерухомості фото: Bihus.Info

На запитання журналістів Bihus.Info Дашутін сказав, що вони з дружиною відвідують там тещу: «Зараз ми з родиною переїжджаємо в котеджне містечко, інколи приїжджаємо, а в чому питання?». І додав, що мешкати він продовжує у квартирі матері. Однак, нещодавно ця квартира була виставлена на сайтах із продажу нерухомості. Щоправда, за дивним збігом обставин, оголошення зникло, як тільки журналісти звернулися за коментарем до Дашутіна.

Щодо авто, то сам суддя їздить на новенькому Volkswagen Arteon, яке в лізингу. Дружина ж судді користується Audi Q8 2024 року випуску. Цю автівку з салону купила матір Дашутіна у квітні.

Суддя їздить на новенькому Volkswagen Arteon фото: Bihus.Info

У коментарі журналістам Bihus.Info Дашутін зазначив: «Якщо це буде за межами 180-денного терміну, звісно ми її будемо вносити, хоча я особисто і моя дружина також в основному користуємося моїм авто. Нам дві і не потрібно, бо можливості такої немає утримувати два авто».

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Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до заступниці прокурора Запорізької області, викритій на одержанні $40 тис. неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 8 млн грн.

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