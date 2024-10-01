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Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Суд оголосив перерву до 2 жовтня у справі Стахіва до 2 жовтня
фото: Суспільне

Підозрюваний подав клопотання про відвід прокурора і слідчого. 

Галицький райсуд Львова знову не зміг обрати запобіжний захід для псевдоактивіста та блогера Остапа Стахіва. Про це повідомляє «Суспільне».

Стахів подав клопотання про відвід прокурора Олега Ковальчука через «ознаки фальсифікації доказів». Але суддя заявив, що це клопотання – поза межами розгляду справи про обрання запобіжного заходу і це має вирішувати слідчий суддя на іншому судовому засіданні.

Згодом блогер зачитав клопотання про відвід слідчого. У ньому йшлося, що нібито слідчий СБУ змовився з суддею Віктором Романюком, «щоб не проводити слідчих дій», і заявив, що подасть заяву у ДБР. Суддя відхилив це клопотання – щоб обрати запобіжний захід, участь слідчого необов’язкова. Також Романюк додав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

Суд оголосив перерву до 2 жовтня.

Як відомо, Галицький районний суд Львова вчора втретє не зміг обрати запобіжний захід для псевдоактивіста та блогера Остапа Стахіва через клопотання про відвід судді.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

Раніше повідомлялося, псевдоактивіст та блогер Остап Стахів проігнорував виклик до суду Львова. За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності. 

Як зазначив суддя, Стахів не з’явився до суду, бо його викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Тоді прокурор заявив клопотання щодо приводу Стахіва, але суд не задовольнив його, аргументуючи це тим, що неявка була з поважної причини. Потім Стахів надіслав до суду клопотання про відвід слідчого, але отримав відмову.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Теги: суд Львів блогер суддя

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