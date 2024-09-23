ДБР викрило посадовця Мін’юсту, який за хабарі змушував працювати в'язнів

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 2 млн грн застави

Правоохоронці затримали керівника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. За версією слідства, він за грошову винагороду від підприємців змушував в’язнів «безкоштовно» працювати на деревообробному виробництві. Про це повідомило ДБР.

«Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується шістьма областями України. Посадовець за винагороду дозволяв підприємцям «безкоштовно» використовувати ув’язнених у виробництві їх продукції», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується шістьма областями України фото: ДБР

За даними ДБР, у липні цього року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.

Львівська обласна прокуратура поінформувала, що підозрюваному інкримінують «одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з її вимаганням».

Правоохоронці затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується шістьма областями України фото: ДБР

За даними слідства, службовець одержав від фізичної особи-підприємця 2040 євро хабаря. Чоловіка затримали одразу після одержання хабаря та вилучили кошти.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 2 млн грн застави. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо, що працівники ДБР затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією.

Раніше ДБР завершило розслідування щодо народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.