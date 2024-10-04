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У Вінниці розпочався чемпіонат України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Вінниці розпочався чемпіонат України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд
Першість на чемпіонаті України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд
фото: міськрада Вінниці

Триватиме чемпіонат до 6 жовтня

У Вінниці зібрались представники 23 команд з восьми регіонів країни аби позмагатись за першість на чемпіонаті України зі швидких і блискавичних шахів серед клубних команд. Проводяться змагання на базі Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 6.

«Для нашого міста велика честь проводити це престижне змагання, і ми пишаємося тим, що Вінниця стала місцем, де найкращі шахові таланти з усієї країни зможуть проявити свої здібності», – зазначають організатори спортивної події.

Головний суддя змагань Олег Товчига зазначив, що на цьому чемпіонаті беруть участь команди з різних куточків України. Це, зокрема, традиційно сильні колективи з Києва, Львова та Дніпра, які є провідними шаховими центрами нашої країни. Також до змагань приєдналися амбітні команди з Івано-Франківська, Одеси, Чернівців, Харківської області, інші команди, а також наші команди з Вінниці. Особливо варто відзначити жіночу збірну команди «Красуні», що складається з талановитих шахісток з різних регіонів України.

«Боротьба обіцяє бути напруженою та непередбачуваною, оскільки, попри присутність рейтинг-фаворитів, кожна команда має власні амбіції та прагнення до перемоги. Приємно відзначити, що в цьому чемпіонаті беруть участь багато сильних гравців та гравчинь, зокрема гросмейстерів і майстрів. Також радує, що серед учасників чимало молодих спортсменів, які мріють стати майбутніми гросмейстерами та підкорювати нові шахові вершини», – зазначає головна спеціалістка комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Інна Заграй.

Зазначимо, що організатори доклали максимум зусиль, щоб створити комфортні умови для всіх учасників, і зробити цей чемпіонат незабутнім для спортсменів, тренерів та гостей.

Триватиме чемпіонат до 6 жовтня.

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Теги: чемпіонат України Вінниця рейтинг суддя шахи

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