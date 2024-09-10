Компанія Apple програла суд на €13 млрд у Євросоюзі

Суд зобов'язав Apple повернути Ірландії €13 млрд за порушення у податковій сфері

Корпорація Apple має повернути €13 млрд Ірландії за порушення норм у податковій сфері, вирішив Європейський суд у Люксембурзі. Інстанція скасувала рішення Загального суду з питань податкових ухвал, які Ірландія винесла на користь Apple. Про це пише CNBC.

«У вівторок Європейський суд скасував рішення Загального суду та підтвердив початкову ухвалу Комісії від 2016 року», – йдеться у повідомленні. Єврокомісія 2016 року дійшла висновку, що Apple має повернути €13 млрд Ірландії за порушення норм оподаткування.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Компанія представила AirPods 4 з новим «більш анатомічним» дизайном, iPhone 16 з покращеною автономністю, швидшим процесором та кнопкою камери, а Apple Watch 10 анонсували як годинник із найбільшим екраном за весь час існування серії.

До слова, Apple показала нову лінійку iPhone 16. Смартфони отримали перероблений дизайн з овальним блоком камер.Передня частина в iPhone 16 і 16 Plus не змінилася і, як і раніше, оснащується вирізом Dynamic Island. Розміри екранів теж колишні: у базової моделі 6,1 дюйма, у Plus – 6,7 дюйма. Заявляється яскравість від 1 до 2000 ніт.